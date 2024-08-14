Стартовали съёмки реалити-шоу «Первые на деревне» про перевоспитание звёзд

Пресс-служба телеканала ТНТ объявила о старте съёмок реалити-шоу «Первые на деревне». Суть проекта заключается в том, что звёзд соцсетей отправят на перевоспитание в деревню в Ленинградской области. Также были опубликованы кадры с площадки.

Мы просто отключили в нашем реалити все фильтры… чтобы увидеть современных героев без масок и узнать, на что они на самом деле способны и что там внутри, когда привычное внешнее вне зоны доступа.

Отмечается, что участников программы ждут испытания, которые «спустят их с небес на землю», чтобы показать реальную жизнь многих людей. Ведущими «Первых на деревне» выступят актриса Марина Федункив («Реальные пацаны») и стендап-комик Женя Искандарова.

Дата премьеры шоу «Первые на деревне» пока не раскрывается.

Кадры со съёмок

Фото: Пресс-служба ТНТ

Фото: Пресс-служба ТНТ

Фото: Пресс-служба ТНТ

Фото: Пресс-служба ТНТ

Фото: Пресс-служба ТНТ

Фото: Пресс-служба ТНТ