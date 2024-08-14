Том Круз стал первым актёром, которому разрешили прикоснуться к вывеске «Голливуд»

На церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже актёр Том Круз исполнил опасный трюк в стиле фильма «Миссия невыполнима». 62-летний артист спустился на верёвке с крыши стадиона «Стад де Франс» на поле арены, держа в руках олимпийский флаг.

Видео доступно на YouTube-канале LA28. Права на видео принадлежат LA28.

Перед этим был показан заранее записанный короткий видеоролик, во время которого Круз перелетел с флагом на самолёте через Атлантический океан прямиком в Лос-Анджелес. Дело в том, что следующие летние Олимпийские игры в 2028 году пройдут именно там — в самом густонаселённом и популярном городе Калифорнии.

После этого артист был показан рядом с вывеской Hollywood, буквы которой образовывают олимпийскую символику. Том Круз стал первым актёром, которому разрешили прикоснуться к знаменитой надписи, красующейся над солнечным городом.