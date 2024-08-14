Вышел трейлер спортивной драмы «Лапин» с Иваном Добронравовым — премьера 15 сентября

Кинокомпания «Вольга» опубликовала дебютный трейлер спортивной драмы «Лапин» с Иваном Добронравовым. В ролике показали повседневную жизнь главного героя и его занятия спортом.

Видео доступно на YouTube-канале «Вольга». Права на видео принадлежат «Вольге».

Согласно синопсису, после развода родителей 15-летний подросток Валя Лапин вынужден переехать с матерью в провинцию. Но он знает, что после окончания учебного года он переедет к отцу в Канаду. Единственное, что он подпускает к себе из новой жизни, — это бег, поскольку тот помогает уйти от действительности.

Также в актёрский состав вошли Михаил Иванов, Таисья Калинина, Александр Горбатов, Никита Манец, Чингиз Гараев, Надежда Лумпова и другие. Кресло режиссёра заняли Влад Краснослободцев и Ася Олешкевич.

Премьера фильма в кинотеатрах России состоится 5 сентября.