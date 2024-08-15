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Режиссёр «Барби» Грета Гервиг ещё не знает, каким может быть продолжение фильма

Режиссёр «Барби» Грета Гервиг ещё не знает, каким может быть продолжение фильма
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«Барби» — хитовый фильм 2023 года, который произвёл фурор, породил кучу мемов и полюбился зрителям. Режиссёр картины Грета Гервиг в недавнем интервью поговорила о потенциальном сиквеле ленты.

По словам Греты, она не представляет, как может выглядеть «Барби 2». Она отметила, что хочет снимать больше фильмов, которые произведут такой же эффект, как лента про Барби.

Я ещё знаю, как может выглядеть «Барби 2». Мы хотим снимать больше фильмов, которые производят такой же эффект, как «Барби». С другой стороны, почему это не может быть ещё одна большая, оригинальная, смелая идея, где у нас есть потрясающий режиссёр, большой бюджет и доверие огромного конгломерата?

Картина «Барби» собрала во всём мире за время проката более $ 1,4 млрд.

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