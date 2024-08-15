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Kingdom Come: Deliverance 2 перенесли на 11 февраля 2025 года

Kingdom Come: Deliverance 2 перенесли на 11 февраля 2025 года
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Вчера появились слухи о том, что Kingdom Come: Deliverance 2 якобы перенесут на 11 февраля 2025 года. Дата появилась в розничных магазинах США. Информация подтвердилась — тайтл отложили с этого года на указанную дату.

По словам разработчиков, чтобы довести игру до ума и полностью её отполировать, им потребуется дополнительное время. При этом авторы пообещали порадовать фанатов многочисленной информацией по грядущей RPG.

Так, уже на днях покажут 20 минут геймплея игры, а также предоставят коллекционное издание тайтла, а журналисты выпустят свои первые впечатления от проведённых часов в Kingdom Come: Deliverance 2.

Kingdom Come: Deliverance 2 продолжит историю Индржиха из Скалицы из первой части.

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