Завершились съёмки детективного сериала «Блонды»

Издание «Бюллетень кинопрокатчика» объявило, что съёмочный процесс детективного сериала «Блонды» подошёл к концу. Он продлился ровно два месяца.

Проект расскажет о работе секретного спецотдела для раскрытия особо сложных преступлений в Санкт-Петербурге. Они работают под прикрытием — под видом брачного агентства «Блонды». Курирует подразделение опытный следователь Смолов, собравший у себя под крылом трёх совершенно разных девушек.

Фото со съёмок

Фото: ТВ-3

Фото: ТВ-3

Фото: ТВ-3

Фото: ТВ-3

Главные роли в сериале сыграли Данила Якушев, Анна Богомолова, Дарья Ленда и Марина Гончарова. Режиссёром сериала выступает Михаил Вассербаум, а продюсируют его Инесса Юрченко и Сергей Щеглов.

Премьера сериала состоится на ТВ-3 в новом телесезоне, но точной даты пока нет.