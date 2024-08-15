«Захватывающий и ужасающий»: критики остались довольны фильмом «Чужой: Ромул»

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Прошедшей ночью появились полноценные рецензии критиков на фильм «Чужой: Ромул». Как и ожидалось, большинство из обзоров ленты оказались положительными. На сайте Rotten Tomatoes у ленты 82% свежести.

Критики оценили, насколько точно режиссёр Феде Альварес подошёл к созданию фильма про чужого. Отмечают, что в ленте есть свежие элементы для франшизы, а также напряжение и жуткий саспенс. Также хвалят третий акт и актёров.

Под критику попали предсказуемый сюжет и отсутствие эмпатии к некоторым второстепенным героям.

Безумно интересный научно-фантастический фильм, которому удаётся отдать дань уважения своим предшественникам, а также создать свою собственную свежую, креативную и новую идентичность.

В фильме есть именно то, что я искал — ужас и напряжение. Актёрский состав был фантастическим! Звуковое оформление и визуальные эффекты превосходны. Третий акт дикий!

Кейли Спейни в главной роли Рейн доказывает, что она достойная преемница женской силы и ярости, впервые продемонстрированная Сигурни Уивер.

Это удивительно ностальгический фильм. Прекрасно смонтированный и с любовью вылепленный.

Премьера картины в мировом прокате состоится 16 августа. Официального проката ленты в России не будет.