Умерла актриса Джина Роулендс — звезда сериала «Дневник памяти»

По информации издания Variety, в возрасте 94 лет умерла актриса Джина Роулендс. В последние годы своей жизни артистка страдала от болезни Альцгеймера.

Фильмография у актрисы богатая: она снялась в более чем 100 фильмах и сериалах. Среди них «Бонанза», «Ребёнок ждёт», «Женщина не в себе», «Глория», «Ночь на Земле» и многие другие проекты на ТВ и в кино.

После смерти её мужа в 1989 году Роулендс продолжала работать в кино ради своих сыновей, которые в будущем тоже стали связаны с киноиндустрией. Джина дебютировала в кино в 1958 году вместе с Хосе Феррером в лёгкой романтической комедии «Высокая цена любви».

За свою карьеру Джина Роулендс выиграла три премии «Эмми» и получила две номинации на «Оскар».