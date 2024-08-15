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Умерла актриса Джина Роулендс — звезда сериала «Дневник памяти»

Умерла актриса Джина Роулендс — звезда сериала «Дневник памяти»
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По информации издания Variety, в возрасте 94 лет умерла актриса Джина Роулендс. В последние годы своей жизни артистка страдала от болезни Альцгеймера.

Фильмография у актрисы богатая: она снялась в более чем 100 фильмах и сериалах. Среди них «Бонанза», «Ребёнок ждёт», «Женщина не в себе», «Глория», «Ночь на Земле» и многие другие проекты на ТВ и в кино.

После смерти её мужа в 1989 году Роулендс продолжала работать в кино ради своих сыновей, которые в будущем тоже стали связаны с киноиндустрией. Джина дебютировала в кино в 1958 году вместе с Хосе Феррером в лёгкой романтической комедии «Высокая цена любви».

За свою карьеру Джина Роулендс выиграла три премии «Эмми» и получила две номинации на «Оскар».

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