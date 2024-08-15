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Apple разрабатывает роботизированную руку со встроенным iPad за $ 1 тыс.

Apple разрабатывает роботизированную руку со встроенным iPad за $ 1 тыс.
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По данным Bloomberg, Apple в поисках новых источников дохода продолжает разработку дорогостоящего настольного домашнего устройства, которое сочетает в себе дисплей, подобный iPad и роботизированную конечность.

Устройство будет оснащено большим экраном, похожим на iPad, установленным на «тонкой роботизированной руке», которая сможет наклонять, поднимать, опускать и вращать дисплей на 360 градусов. Переход к робототехнике — часть стратегии Apple по увеличению продаж и извлечению выгоды из ИИ под названием Apple Intelligence.

Устройство задумано как командный центр умного дома и гаджет для проведения видеоконференций, а также как средство домашней безопасности с дистанционным управлением. СМИ сообщили, что команда промышленных дизайнеров Apple годами изучала концепции настольных роботов, чтобы в итоге прийти к единому мнению по этому вопросу.

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