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Жизнь по вызову 3: дата выхода, где смотреть, сюжет

Вышел полноценный трейлер третьего сезона сериала «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным
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Онлайн-кинотеатр KION опубликовал полноценный трейлер третьего сезона сериала «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным в главной роли. Новый сезон стартует 1 сентября.

В ролике показали главного героя и других персонажей, которые так или иначе влияют на сюжет.

Видео доступно на YouTube-Канале kionru. Права на видео принадлежат «Кинокомпании братьев Андреасян».

Шоу рассказывает об Александре Шмидте под псевдонимом Мэджик, который вернул себе эскорт-бизнес и превратил его в настоящую империю. Для этого ему пришлось обмануть олигарха Градова, поставив на кон жизнь своей дочери и проиграв. Теперь героем движет только жажда мести.

Вместе с Прилучным в актёрский состав вошли Лиза Моряк, Виктория Маслова, Михаил Горевой, Янина Студилина, Александр Яцко и другие. Режиссёром выступил Сарик Андреасян.

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