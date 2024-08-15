Вышел полноценный трейлер третьего сезона сериала «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным

Онлайн-кинотеатр KION опубликовал полноценный трейлер третьего сезона сериала «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным в главной роли. Новый сезон стартует 1 сентября.

В ролике показали главного героя и других персонажей, которые так или иначе влияют на сюжет.

Видео доступно на YouTube-Канале kionru. Права на видео принадлежат «Кинокомпании братьев Андреасян».

Шоу рассказывает об Александре Шмидте под псевдонимом Мэджик, который вернул себе эскорт-бизнес и превратил его в настоящую империю. Для этого ему пришлось обмануть олигарха Градова, поставив на кон жизнь своей дочери и проиграв. Теперь героем движет только жажда мести.

Вместе с Прилучным в актёрский состав вошли Лиза Моряк, Виктория Маслова, Михаил Горевой, Янина Студилина, Александр Яцко и другие. Режиссёром выступил Сарик Андреасян.