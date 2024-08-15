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В России начали показывать фильм «Дэдпул и Росомаха» в озвучке от Red Head Sound

Студия озвучки Red Head Sound объявила, что во многих городах России начали показывать фильм «Дэдпул и Росомаха» в её дубляже.

Картину с родными голосами персонажей (Дэдпула озвучил Пётр Гланц, а Росомаху — Александр Рахленко) можно посмотреть в Челябинске, Москве, Чите, Зеленограде, Белгороде, Бийске, Владивостоке и других городах страны.

Представители студии отметили, что список городов будет пополняться со временем. К примеру, ни один кинотеатр Санкт-Петербурга пока что не крутит ленту в озвучке Red Head Sound.

Список будет пополняться! Всё зависит от выбора кинотеатров. Мы работаем только по заявкам от них. Пока что все, кто заказал — в списке. Предлагали и продолжаем предлагать всем в любую точку России.

Помимо Александра Рахленко и Петра Гланца, к озвучке своих персонажей вернулись Даниил Эльдаров (Допиндер), Ульяна Чеботарь (Ванесса), Максим Ковалевский (Колосс) и другие.