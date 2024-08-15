Эксперт рассказал, на что стоит обращать внимание при покупке смартфона

Главный редактор издания BigGeek.ru Николай Николаев рассказал россиянам, на что стоит обращать внимание при покупке смартфона. Стоит смотреть на три ключевых аспекта — производительность, камеру и экран.

Эксперт уточнил, что покупка нового устройства будет зависеть от индивидуальных потребностей, бюджета и задач пользователя. К примеру, если покупателю хочется более бюджетный гаджет с оптимальной работоспособностью, стоит присмотреться к Android. Ещё Николаев порекомендовал определиться, какой тип пользователю ближе — iOS или Android.

Если будущий владелец увлекается мобильными играми, Николаев советует уделить особое внимание процессору. Ещё один важный параметр — экран. Чем выше его частота обновления, тем более плавная картинка будет в играх.