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Эксперт рассказал, на что стоит обращать внимание при покупке смартфона

Эксперт рассказал, на что стоит обращать внимание при покупке смартфона
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Главный редактор издания BigGeek.ru Николай Николаев рассказал россиянам, на что стоит обращать внимание при покупке смартфона. Стоит смотреть на три ключевых аспекта — производительность, камеру и экран.

Эксперт уточнил, что покупка нового устройства будет зависеть от индивидуальных потребностей, бюджета и задач пользователя. К примеру, если покупателю хочется более бюджетный гаджет с оптимальной работоспособностью, стоит присмотреться к Android. Ещё Николаев порекомендовал определиться, какой тип пользователю ближе — iOS или Android.

Если будущий владелец увлекается мобильными играми, Николаев советует уделить особое внимание процессору. Ещё один важный параметр — экран. Чем выше его частота обновления, тем более плавная картинка будет в играх.

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