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Фильм «Майор Гром: Игра» вышел в онлайне

Фильм «Майор Гром: Игра» вышел в онлайне
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С сегодняшнего дня фильм «Майор Гром: Игра» можно посмотреть на «Кинопоиске» — лента официально вышла в цифре. Её уже можно посмотреть в онлайне после трёх месяцев кинопроката.

События фильма «Майор Гром: Игра» разворачиваются через год после финала первой части, а важным аспектом сюжетной линии стала неожиданная популярность Игоря Грома, свалившаяся на него после победы над Чумным Доктором. Одним из главных противников главного героя становится Призрак. А ещё в ленте сыграл комик Евгений Чебатков — ему досталась роль «Дяди», главаря тюремной банды.

Ранее создатели ленты говорили, что «Игра» может стать финалом франшизы из-за низких сборов. За время проката лента собрала 572 млн рублей. Сейчас по вселенной «Майора Грома» разрабатывается спин-офф «Фурия» с Дарьей Верещагиной в главной роли.

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