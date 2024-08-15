Фильм «Майор Гром: Игра» вышел в онлайне

С сегодняшнего дня фильм «Майор Гром: Игра» можно посмотреть на «Кинопоиске» — лента официально вышла в цифре. Её уже можно посмотреть в онлайне после трёх месяцев кинопроката.

События фильма «Майор Гром: Игра» разворачиваются через год после финала первой части, а важным аспектом сюжетной линии стала неожиданная популярность Игоря Грома, свалившаяся на него после победы над Чумным Доктором. Одним из главных противников главного героя становится Призрак. А ещё в ленте сыграл комик Евгений Чебатков — ему досталась роль «Дяди», главаря тюремной банды.

Ранее создатели ленты говорили, что «Игра» может стать финалом франшизы из-за низких сборов. За время проката лента собрала 572 млн рублей. Сейчас по вселенной «Майора Грома» разрабатывается спин-офф «Фурия» с Дарьей Верещагиной в главной роли.