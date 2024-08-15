Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В России начались съёмки комедии «Мы рожаем» с Кузьмой Сапрыкиным и Анной Уколовой

В России начались съёмки комедии «Мы рожаем» с Кузьмой Сапрыкиным и Анной Уколовой
Аудио-версия:
Комментарии

В России стартовали съёмки комедии «Мы рожаем». За её производство отвечают онлайн-кинотеатр Okko и компания «ДА продакшн».

История посвящена тому, как между молодыми соседями по подъезду Аней и Димой не было ничего общего – девушка сбежала от властных родителей, чтобы покорить Москву, а Дима же, напротив, застрял на попечении у мамы и папы. Но однажды, как часто и бывает, что-то идёт не так, и к планам главных героев добавляется беременность девушки.

Режиссёром, автором идеи и сопродюсером комедии выступает Дмитрий Суворов. В проекте снимаются Кузьма Сапрыкин, Алина Алексеева, Ян Цапник, Анастасия Панина, Анна Уколова, Сергей Степин и другие.

Фото со съёмок

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Премьера ленты в кино состиотся 14 февраля 2025 года. После этого комедия появится на эксклюзивной основе в библиотеке онлайн-кинотеатра Okko.

Материалы по теме
Расписание выхода сериалов Marvel: от «Сорвиголовы» до «Человека-паука»
Расписание выхода сериалов Marvel: от «Сорвиголовы» до «Человека-паука»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android