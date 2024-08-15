В России начались съёмки комедии «Мы рожаем» с Кузьмой Сапрыкиным и Анной Уколовой

В России стартовали съёмки комедии «Мы рожаем». За её производство отвечают онлайн-кинотеатр Okko и компания «ДА продакшн».
История посвящена тому, как между молодыми соседями по подъезду Аней и Димой не было ничего общего – девушка сбежала от властных родителей, чтобы покорить Москву, а Дима же, напротив, застрял на попечении у мамы и папы. Но однажды, как часто и бывает, что-то идёт не так, и к планам главных героев добавляется беременность девушки.
Режиссёром, автором идеи и сопродюсером комедии выступает Дмитрий Суворов. В проекте снимаются Кузьма Сапрыкин, Алина Алексеева, Ян Цапник, Анастасия Панина, Анна Уколова, Сергей Степин и другие.
Фото со съёмок
Фото: Okko
Фото: Okko
Фото: Okko
Фото: Okko
Фото: Okko
Премьера ленты в кино состиотся 14 февраля 2025 года. После этого комедия появится на эксклюзивной основе в библиотеке онлайн-кинотеатра Okko.