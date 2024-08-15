Вышел трейлер фильма «Любовь Советского Союза» про артистку Галину Коврову

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Кинокомпания Central Partnership опубликовала трейлер фильма «Любовь Советского Союза» про советскую артистку Галину Коврову. В ролике показали ряд исторических личностей и неспокойную Москву накануне войны.

Видео доступно на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат Central Partnership.

Грядущая картина расскажет о грандиозной эпохе через историю жизни «женщины, которая бьётся за свою любовь в стремительно меняющемся мире», — звезды советского театра и кино 1930-х Галины Ковровой. Сюжет основан на реальных событиях.

В актёрский состав вошли Ангелина Стречина, Роман Васильев, Кирилл Кузнецов, Алёна Бабенко, Игорь Петренко, Ангелина Поплавская, Роман Мадянов, Владимир Виноградов, Софья Эрнст, Фёдор Федотов. Режиссерами выступили Никита Высоцкий и Илья Лебедев.

Премьера фильма «Любовь Советского Союза» в кинотеатрах России состоится 7 ноября.