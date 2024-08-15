«Кинопоиск» объявил, что третий сезон сериала «Триггер» стартует 19 сентября. По словам исполнителя роли Артёма Стрелецкого, актёра Максима Матвеева, зрителей ждут новые пациенты с их необычными проблемами и неожиданные повороты в личной жизни Артёма.

Действие происходит после событий полнометражной ленты «Триггер. Фильм». Артём Стрелецкий, харизматичный психотерапевт с нестандартными методами, возвращается в столицу и возобновляет практику. В фильме Артём разбирался со своей жизнью и решал личные вопросы с Валерией, которую сыграла Виктория Маслова. Она, кстати, не появится в новом сезоне шоу.

В третьем сезоне появятся новые актёры и их герои. Их сыграли Максим Стоянов, Анастасия Уколова, Сергей Годин, Мария Андреева и Светлана Кузнецова.