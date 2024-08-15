Вышел трейлер фильма «Возвращение попугая Кеши» с Харламовым и Кологривым

Кинокомпания «Карропрокат» опубликовала первый трейлер фильма «Возвращение попугая Кеши». В ролике показали самого пернатого, а также других главных героев, людей.

По сюжету картины Кеша окажется в квартире школьного учителя — говорящий попугай будет помогать новому другу вернуть девушку, а тот в ответ попытается найти возлюбленную самого Кеши.

Видео доступно на YouTube-канале «Кинокомпания Карропрокат». Права на видео принадлежат кинокомпании «Карропрокат».

Лента с живыми актёрами по мотивам культового советского мультфильма выйдет в кино 31 октября. Роль географа Митяя в фильме исполнил Никита Кологривый, а попугая Кешу озвучил комик Гарик Харламов. В ленте также сыграли Оксана Акиньшина, Марк Юсеф, Ефим Шифрин и Роман Курцын.