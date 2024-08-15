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Стартовали съёмки военного сериала «Значит, нам туда дорога» со звездой «Кухни»

Стартовали съёмки военного сериала «Значит, нам туда дорога» со звездой «Кухни»
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На этой неделе стартовали съёмки военно-драматического сериала «Значит, нам туда дорога» со звездой «Кухни» Марком Богатырёвым. Шоу создаётся к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Также были опубликованы кадры из проекта.

Сериал расскажет о пятерых друзьях, которые родились в разных регионах СССР. Все они служат в одном пехотном полку. У них за плечами уже три года войны, а впереди – освобождение российских, белорусских, польских, немецких и других городов.

Также в актёрский состав вошли Иван Добронравов, Александр Бухаров, Алексей Бардуков, Антон Пампушный, Василиса Семашкова, Вячеслав Разбегаев, Максим Битюков, Сергей Мелконян, Игорь Филиппов, Максим Кушников и другие.

Премьера шоу «Значит, нам туда дорога» состоится в 2025 году. Точная дата пока держится в секрете.

Кадры из сериала

Фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

Фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

Фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

Фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

Фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

Фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

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