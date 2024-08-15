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Для «Мира танков» анонсировали самое большое обновление в истории игры

Для «Мира танков» анонсировали самое большое обновление в истории игры
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Разработчики игры «Мир танков» из студии Lesta Games анонсировали самое большое обновление за всю историю существования проекта. Отмечается, что обычно апдейты строятся вокруг одной или двух свежих функций, однако в версию 1.32 войдут сразу 11 знаковых событий и новинок.

Одним из таких нововведений станет появление в «Мире танков» техники 11 уровня. Также авторы подчеркнули, что, несмотря на подготовку к релизу версии 1.32, регулярный выпуск запланированных обновлений продолжится. Другие подробности грядущего крупного апдейта пока не раскрываются.

Самое большое обновление за всю историю проекта «Мир танков» выйдет 22 января 2025 года. Тем временем на официальном сайте игры появился таймер до наступления данного события.

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