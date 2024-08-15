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Боди-хоррор «Субстанция» с Деми Мур выйдет 20 сентября — трейлер

Боди-хоррор «Субстанция» с Деми Мур выйдет 20 сентября — трейлер
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Кинокомпания MUBI опубликовала дебютный трейлер боди-хоррора «Субстанция» с Деми Мур в главной роли. Из ролика стало известно, что мировая премьера ленты состоится 20 сентября.

Видео доступно на YouTube-канале MUBI. Права на видео принадлежат MUBI.

Фильм описывается как «феминистский боди-хоррор», в котором клеймят мужские взгляды на внешность женщин, наглядно демонстрируя, что бывает, если требовать от женского тела того, что от него обычно требуют, — молодости и совершенства.

Также в актёрский состав вошли Маргарет Куэлли, Деннис Куэйд, Уго Диего Гарсия, Филипп Шурер, Джозеф Балдеррама, Робин Грир и другие. Кресло режиссёра заняла Корали Фаржа.

Изначально премьера «Субстанции» состоялась в мае на Каннском кинофестивале.

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