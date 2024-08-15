Сборы фильма «Бордерлендс» в России превысили 100 млн рублей

15 августа сборы фильма «Бордерлендс» в кинотеатрах России превысили отметку в 100 млн рублей. Для достижения такого результата ленте понадобилось чуть меньше недели — премьера состоялась 9-го числа.

Ко всему прочему, картина возглавила кинопрокат в стране за прошедший уикенд, заработав 77,5 млн рублей. Возможно, до конца месяца фильм сможет собрать в России 200 млн рублей.

«Бордерлендс» выступает экранизацией знаменитой серии космических шутеров от первого лица. Сюжет рассказывает о Лилит и её напарниках, которые сражаются с инопланетными созданиями и ищут некую пропавшую девушку. На своём пути им предстоит столкнуться со множеством космических противников и опасных созданий, чтобы спасти человека, который может владеть ключом к невообразимой силе.