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Один из авторов «Логана» отреагировал на интро «Дэдпула и Росомахи»

Один из авторов «Логана» отреагировал на интро «Дэдпула и Росомахи»
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Недавно журналисты издания IGN пообщались с одним из авторов «Логана» Майклом Грином. В ходе разговора сценарист признался, что интро «Дэдпула и Росомахи» ему понравилось.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат IGN/Marvel.

Вы не должны воспринимать всерьёз, что Дэдпул якобы действительно раскопал «настоящего» Росомаху. Было ощущение, что авторы фильма не столько пытаются изменить концовку «Логана», сколько хотят сделать ленту такой же хорошей, какой, по их мнению, был «Логан», что является огромным комплиментом!

Фильм «Дэдпул и Росомаха» рассказывает, как Дэдпулу выпадает задание спасти всю киновселенную Marvel и собственную вселенную. Для этого он заручается помощью Росомахи, к роли которого вернулся Хью Джекман.

Озвучка картины от студии Red Head Sound появится в кинотеатрах России уже 15 августа.

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