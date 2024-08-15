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В Dota 2 вышел балансный патч 7.37b — изменили около 60 героев

В Dota 2 вышел балансный патч 7.37b — изменили около 60 героев
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Valve выпустила обновление баланса Dota 2. Патч 7.37b коснулся исключительно игрового процесса и уже доступен игрокам в клиенте «Доты».

Изменениям подверглись более 60 персонажей — среди прочих были ослаблены Ember Spirit, Tinker и Sven, а Brewmaster, Meepo и Puck получили усиления. Помимо этого, разработчики понерфили Gleipnir, Kaya (а также собираемые из неё предметы) и «нейтралку» Ironwood Tree.

Из важных нововведений стоит также выделить улучшение спелла Shadow Word у Warlock, а также ослабление Ursa — ему снизили эффективность врождённой способности, Earthshock и двух талантов (на 15-м и 20-м уровнях).

Полный список изменений патча 7.37b в Dota 2 на русском языке можно изучить на официальном сайте игры.

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