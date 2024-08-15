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Король Талсы, 2-й сезон: дата выхода, где смотреть, сюжет

Вышел трейлер 2-го сезона «Короля Талсы» со Сильвестром Сталлоне — премьера 15 сентября
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Кинокомпания Paramount Pictures поделилась полноценным трейлером второго сезона криминального сериала «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне. В ролике показали пару напряжённых сцен, боевой эпизод и основную завязку продолжения.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Plus. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

Шоу повествует о Дуайте «Генерале» Манфреде — капо мафии Нью-Йорка, недавно вышедшем на свободу после 25 лет в тюрьме. Босс мафии направляет его в Талсу, штат Оклахома, чтобы распустить там криминальную сеть.

Ещё в сериале снялись Андреа Сэвадж, Мартин Старр, Джей Уилл, Макс Казелла, Доменик Ломбардоцци, Винсент Пьяцца, А. С. Петерсон, Гаррет Хедлунд, Дана Дилейни и другие. Создателями проекта выступили Тейлор Шеридан и Теренс Уинтер.

Второй сезон «Короля Талсы» стартует 15 сентября в стриминговом сервисе Paramount+.

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