Dragon Age: The Veilguard выйдет 31 октября — трейлер

Разработчики Dragon Age: The Veilguard из студии BioWare опубликовали новый трейлер проекта. Из него стало известно, что релиз следующей части легендарной серии состоится 31 октября.

В видео показали кинематографичные кат-сцены, главных героев, несколько геймплейных моментов и живописные локации открытого мира.

Видео доступно на YouTube-канале Dragon Age. Права на видео принадлежат BioWare.

Ключевая роль в сюжете будет отведена Соласу, однако конкретные детали пока не раскрываются. В тайтле появятся семь компаньонов с проработанными сюжетными линиями. Некоторые действия главного героя будут влиять на отношения с ними и их дальнейшую судьбу.

Релиз Dragon Age: The Veilguard состоится на ПК, PS5 и Xbox Series.