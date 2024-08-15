Ридли Скотт придумал «Чужого» после просмотра «Звёздных войн»
На этой неделе корреспондент издания Letterboxd пообщался с легендарным режиссёром Ридли Скоттом. В ходе разговора журналист попросил постановщика назвать четыре самых любимых фильма.
В подборку даже попала одна из собственных картин Скотта — «Бегущий по лезвию» (1982 года) с Харрисоном Фордом. Когда речь зашла о «Звёздных войнах», постановщик поделился, что придумал снять «Чужого» только после просмотра четвёртого эпизода.
Четыре любимых фильма Ридли Скотта
- «Космическая одиссея 2001 года» (1968 год) — режиссёр Стэнли Кубрик;
- «Звёздные войны: Эпизод 4 – Новая надежда» (1977 год) — режиссёр Джордж Лукас;
- «Бегущий по лезвию» (1982 год) — режиссёр Ридли Скотт;
- «Борьба за огонь» (1981 год) — режиссёр Жан-Жак Анно.
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