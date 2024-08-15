Ридли Скотт придумал «Чужого» после просмотра «Звёздных войн»

На этой неделе корреспондент издания Letterboxd пообщался с легендарным режиссёром Ридли Скоттом. В ходе разговора журналист попросил постановщика назвать четыре самых любимых фильма.

В подборку даже попала одна из собственных картин Скотта — «Бегущий по лезвию» (1982 года) с Харрисоном Фордом. Когда речь зашла о «Звёздных войнах», постановщик поделился, что придумал снять «Чужого» только после просмотра четвёртого эпизода.

Четыре любимых фильма Ридли Скотта