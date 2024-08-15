Раскрыты системные требования Dragon Age: The Veilguard

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В течение недели разработчики Dragon Age: The Veilguard из студии BioWare собираются активно делиться свежей информацией о проекте. В этот раз авторы раскрыли системные требования тайтла.

Для запуска игры хватит GTX 970/1650 и 16 ГБ оперативной памяти, но для оптимальной игры с лучшими настройками графики разработчики рекомендуют RTX 2070.

Минимальные системные требования для ПК

Операционная система: Windows 10/11

Windows 10/11 Процессор: Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 3 3300X

Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 3 3300X Видеокарта: NVIDIA GTX 970/1650 или AMD Radeon R9 290X

NVIDIA GTX 970/1650 или AMD Radeon R9 290X Оперативная память: 16 ГБ

16 ГБ Место на диске: 100 ГБ SSD.

Рекомендуемые системные требования для ПК

Операционная система: Windows 10/11

Windows 10/11 Процессор: Intel Core i9-9900K или AMD Ryzen 7 3700X

Intel Core i9-9900K или AMD Ryzen 7 3700X Видеокарта: NVIDIA RTX 2070 или AMD Radeon RX 5700XT

NVIDIA RTX 2070 или AMD Radeon RX 5700XT Оперативная память: 16 ГБ

16 ГБ Место на диске: 100 ГБ SSD.

Релиз Dragon Age: The Veilguard состоится 31 октября на ПК, PS5 и Xbox Series. Проект получит перевод на русский язык.