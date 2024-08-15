Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Системные требования Dragon Age 4

Раскрыты системные требования Dragon Age: The Veilguard
Аудио-версия:
Комментарии

В течение недели разработчики Dragon Age: The Veilguard из студии BioWare собираются активно делиться свежей информацией о проекте. В этот раз авторы раскрыли системные требования тайтла.

Для запуска игры хватит GTX 970/1650 и 16 ГБ оперативной памяти, но для оптимальной игры с лучшими настройками графики разработчики рекомендуют RTX 2070.

Минимальные системные требования для ПК

  • Операционная система: Windows 10/11
  • Процессор: Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 3 3300X
  • Видеокарта: NVIDIA GTX 970/1650 или AMD Radeon R9 290X
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Место на диске: 100 ГБ SSD.

Рекомендуемые системные требования для ПК

  • Операционная система: Windows 10/11
  • Процессор: Intel Core i9-9900K или AMD Ryzen 7 3700X
  • Видеокарта: NVIDIA RTX 2070 или AMD Radeon RX 5700XT
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Место на диске: 100 ГБ SSD.

Релиз Dragon Age: The Veilguard состоится 31 октября на ПК, PS5 и Xbox Series. Проект получит перевод на русский язык.

Материалы по теме
Видео
В Discord теперь можно сыграть в Dungeons & Dragons и другие популярные настольные игры
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android