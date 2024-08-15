Раскрыты системные требования Dragon Age: The Veilguard
В течение недели разработчики Dragon Age: The Veilguard из студии BioWare собираются активно делиться свежей информацией о проекте. В этот раз авторы раскрыли системные требования тайтла.
Для запуска игры хватит GTX 970/1650 и 16 ГБ оперативной памяти, но для оптимальной игры с лучшими настройками графики разработчики рекомендуют RTX 2070.
Минимальные системные требования для ПК
- Операционная система: Windows 10/11
- Процессор: Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 3 3300X
- Видеокарта: NVIDIA GTX 970/1650 или AMD Radeon R9 290X
- Оперативная память: 16 ГБ
- Место на диске: 100 ГБ SSD.
Рекомендуемые системные требования для ПК
- Операционная система: Windows 10/11
- Процессор: Intel Core i9-9900K или AMD Ryzen 7 3700X
- Видеокарта: NVIDIA RTX 2070 или AMD Radeon RX 5700XT
- Оперативная память: 16 ГБ
- Место на диске: 100 ГБ SSD.
Релиз Dragon Age: The Veilguard состоится 31 октября на ПК, PS5 и Xbox Series. Проект получит перевод на русский язык.
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