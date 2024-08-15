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В Rutube появилась функция переноса видео из YouTube

В Rutube появилась функция переноса видео из YouTube
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Пользователи Rutube обратили внимание, что на видеохостинге появилась функция переноса видео из YouTube. Правда, импортировать чужие видео нельзя: сначала автор должен подтвердить владение каналом, указав проверочный код и уникальный идентификатор из личного кабинета в YouTube.

Воспользоваться данной фичей можно в разделе «Студия Rutube». Однако присутствует ряд ограничений: максимальная продолжительность одного ролика должна составлять не более 300 минут, а его размер – не превышать 25 ГБ. Скорость переноса видео зависит от нескольких факторов, поэтому в некоторых случаях процесс может занять вплоть до пяти дней.

После импорта роликов с YouTube на Rutube у них должны сохраниться все названия, описания, обложки и даты публикации.

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