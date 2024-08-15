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Расследование смерти Мэттью Перри привело к первому аресту: новые детали гибели актёра

Расследование смерти Мэттью Перри привело к первому аресту: новые детали гибели актёра
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Смерть легендарного актёра Мэттью Перри в прошлом году шокировала людей по всему миру, а причины были окутаны тайнами и нестыковками. Это стало причиной начала расследования произошедшего, первые плоды которого опубликовали сейчас.

Сразу пятерым людям, включая двух врачей и личной помощнице актёра, предъявили обвинения в связи со смертью. Одного уже арестовали. В переписке между врачами они обсуждали, сколько этот «недоумок» ещё сможет заплатить за кетамин, к которому актёр пристрастился во время лечения зависимости.

Когда Перри пытался найти более дешёвый кетамин, он начал брать его у уличных продавцов через свою помощницу, которую ранее врачи научили вводить раствор, хотя она не была медицинским профессионалом. Именно помощница ввела последнюю дозу кетамина 28 октября 2023 года.

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