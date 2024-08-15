Школьники из России выиграли первую Международную олимпиаду по искусственному интеллекту

Недавно в Болгарии прошла первая в мире Международная олимпиада по искусственному интеллекту (9-14 августа), победителями которой стала сборная из России: российские школьники взяли золотую медаль в научном туре и серебряную — в практическом. По сумме баллов за оба конкурса они взяли первое место в общем зачёте.

Победителями стали учащиеся и выпускники московской школы «Летово» Никита Курлаев, Андрей Грицаев, Андрей Громыко и Анастасия Гайнуллина. Подготовка к конкурсу заняла пару месяцев.

Олимпиада была разделена на два этапа: научный (три задачи, имитирующие реальные ИИ-исследования) и практические (разработка и эксперименты в поведении ИИ вроде ChatGPD и Dalle-2).

В Олимпиаде участвовали 39 стран, включая США, Китай, Японию и Нидерланды.