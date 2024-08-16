На качество «Дэдпула и Росомахи» в озвучке RHS массово жалуются

15 августа начался показ фильма «Дэдпул и Росомаха» в озвучке Red Head Sound в российских кинотеатрах, однако в социальных сетях вовсю сообщают о плохом качестве картинки и ужасном сведении звука — по Сети даже гуляет фото, что кинотеатр не берёт на себя ответственность за качество фильма — все претензии направлять к RHS.

Ближе к ночи Дмитрий Череватенко в своём телеграм-канале даже опубликовал обращение, где намекнул на нападки конкурентов RHS, однако также подтвердил, что Red Head Sound показывает фильм не с кинотеатральной картинкой — «но и не экранного качества, в открытом доступе такую картинку вы найти не сможете». По словам Череватенко, зрители выходят после сеанса довольные, хоть и могут отмечать где-то неидеальное качество изображения.

Единственное фото с предупреждением Фото: Соцсети

В комментариях к публикациям развернулись бурные обсуждения: кто-то защищает RHS, кто-то говорит, что качество действительно местами страдает и «нет никакого смысла пререкаться на эту тему».

А вы ходили на «Дэдпула и Росомаху» в озвучке RHS — какие у вас впечатления? Расскажите в комментариях.