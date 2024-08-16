Что нужно знать про обновление 5.0 для Genshin Impact — детали со стрима разработчиков

Утром 16 августа создатели Genshin Impact провели большую трансляцию, посвящённую выходу большого обновления 5.0 с новым регионом Натланом — он отсылает к культуре Латинской Америки и Океании.

Версия Genshin Impact 5.0 выйдет 28 августа 2024 года. Игроки получат доступ к трём новым персонажам, исследованию обширной территории и новым механикам — например, перемещению по открытому миру и боевой технике Ночного духа.

Видео доступно на YouTube-канале Genshin Impact. Права на видео принадлежат HoYoverse.

Основные нововведения

У всех персонажей нового региона Натлана будут уникальные механики для перемещения по миру: к примеру, одни смогут летать, другие — быстро двигаться по поверхности воды, третьи — залезать на скалы.

Каждое племя страны будет обладать определёнными особенностями: так, представители Детей Эха с помощью гео-динозавров (заврианов) смогут быстрее добирать минералы и руду.

Новая сюжетная кампания расскажет о большом турнире племён на арене. Важную роль в истории получит предвестник Фатуи по имени Капитано, а разработчики намекнули, что в Натлане будет раскрыта тема воскрешения.

Фото: HoYoverse

Новые персонажи

В версии 5.0 в игру добавят трёх играбельных героев — каждый будет обладать общей для нового региона механикой Ночного духа.

Муалани — пятизвёздочный персонаж стихии гидро, атакующий катализатором. Девушка является опытным проводником, знающим многие тропинки в Натлане.

— пятизвёздочный персонаж стихии гидро, атакующий катализатором. Девушка является опытным проводником, знающим многие тропинки в Натлане. Кинич — дендро-персонаж с двуручным мечом, пять звёзд редкости. По истории будет опытным охотником на заврианов, что не всегда нравится окружающим.

— дендро-персонаж с двуручным мечом, пять звёзд редкости. По истории будет опытным охотником на заврианов, что не всегда нравится окружающим. Качина — гео-герой с копьём, редкость — четыре звезды. Яркий представитель племени Детей Эха.

Качину можно будет получить бесплатно после прохождения основного квеста. В то же время Путешественник впервые не сможет получить уникальную силу региона и открыть пиро-способности.

Новые персонажи в Genshin Impact 5.0 — Муалани, Кинич и Качина Фото: HoYoverse

Баннеры обновления 5.0 в Genshin Impact

В молитвах события по ходу версии игроков ждут новые персонажи, а также возвращение двух эксклюзивных героев — Кадзухи и Райден.

первая фаза (с 28 августа по 17 сентября) — Муалани и реран Кадзуха, а также Качина;

— Муалани и реран Кадзуха, а также Качина; вторая фаза (с 17 сентября по 8 октября) — Кинич и Райдэн (реран).

Кроме того, одновременно с баннерами персонажей их лучшее оружие будет добавлено в соответствующий баннер. Это касается нового снаряжения — катализатора для Муалани и двуручного меча Кинича.

К слову, теперь в баннере событий будет повышен шанс получения нужного персонажа в системе «50 на 50», а для курса в баннере оружия количество очков снижено с 2 до 1.

Фото: HoYoverse

Квесты и события в Genshin Impact 5.0

Как и обычно в первом патче нового региона, игрокам откроют сразу две главы основной сюжетной линии — после их прохождения можно будет бесплатно получить Качину.

Новые персонажи Кинич и Муалани также получат постоянные задания легенд, которые позволят лучше раскрыть их истории и характер.

До 24 сентября игрокам будет доступен временный браузерный ивент на официальном сайте, с помощью которого можно бесплатно получить новое оружие.

Традиционная система репутации будет дополнена и привязана к отдельным племенам Натлана: по ходу прокачки уровня игроки смогут открывать сюжетные задания, связанные с этим племенем и его персонажами.

Фото: HoYoverse

Кроме того, по ходу версии 5.0 будут открываться временные ивенты:

главное событие с испытаниями на время в образах завриан — новых существ, похожих на динозваров;

боевой ивент со сражениями;

событие с фотографиями

какое-то событие, связанное с Додоко;

двойные награды за фарм артерий земли с книжками опыта и морой.

Фото: HoYoverse

Награды за годовщину Genshin Impact в 2024 году

Выход новой версии совпадает с празднованием дня рождения игры, поэтому разработчики подготовили традиционные награды — среди них 10 «круток» для баннера событий, 1600 примогемов и различные ресурсы.

За прохождение основного сюжета игроки дополнительно получат по 500 примогемов, а за другие задания и ивенты Натлана — другие награды, которые будут раскрыты позже.

Кроме того, игроки смогут каждую годовщину, начиная с этой, получить стандартного пятизвёздочного персонажа на выбор.

Фото: HoYoverse

Другие нововведения

Кроме того, игроков ждут некоторые незначительные улучшения:

максимальный уровень мира повышен до 9 — после 58-го ранга игроки смогут сделать монстров вокруг сильнее, чтобы получать больше наград за убийство;

тестовый режим для опробования новых героев будет переработан, чтобы лучше раскрыть все способности персонажей;

в режиме Театр Воображариум будут переработаны усиления, а также добавлен ещё один, более сложный уровень;

сбор диковинок для прокачки теперь будет намного удобнее — места их размещения можно будет увидеть на карте;

нагрузка в Чайнике безмятежности будет увеличена примерно на 60%, что позволит расположить больше мебели и персонажей;

обновления ждёт карточная игра Священный призыв семерых, где появятся ряд новых карт.

Также по ходу стрима разработчики показали три промокода на донатную валюту и ресурсы — их можно увидеть в нашем отдельном материале.