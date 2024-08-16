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Промокоды Genshin Impact (Геншин Импакт) со стрима по версии 5.0 — как получить 300 примогемов бесплатно

Промокоды Genshin Impact перед обновлением 5.0 — авторы раздают по 300 примогемов
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В рамках прямой трансляции, посвящённой новому региону Натлану, создатели Genshin Impact показали три промокода с подарками для игроков.

Версия 5.0 будет доступна игрокам с 28 августа 2024 года, а уже сейчас можно забрать награды за три кода — каждый набор содержит 100 камней истока и какой-то игровой ресурс.

  • 2SMTYV59TLFD — 100 примогемов и 10 волшебной руды усиления;
  • 7SMTGV59BLXH — 100 примогемов и 5 книжек опыта героя;
  • 8T4TGDLRA5E5 — 100 примогемов и 50 000 моры.

Активировать промокоды можно в разделе «Настройки» внутри игры или на сайте разработчиков по этой ссылке. Обращаем внимание, что все коды действуют только до утра 17 августа, после чего они станут неактивными и награды получить будет уже нельзя.

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