Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
CS 2. IEM Cologne 2024. Четвертьфинал
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Награды за годовщину Genshin Impact в 2024 году — бесплатные крутки и герой на выбор

Игрокам в Genshin Impact бесплатно раздадут пятизвёздочного персонажа на выбор
Аудио-версия:
Комментарии

Разработчики Genshin Impact сообщили о наградах в честь четвёртой годовщины с момента выпуска игры. Среди прочего, всем игрокам подарят легендарного персонажа.

Каждый сам сможет выбрать пятизвёздочного героя из тех, что доступны в стандартном баннере — Дэхья, Кэ Цин, Мона, Ци Ци, Джинн, Тигнари и Дилюк. Авторы игры также отметили, что эта акция теперь будет проводиться каждый год

Фото: HoYoverse

Помимо этого, игроков ждёт стандартный набор в честь годовщины — 10 «круток» для баннера события, 1 600 примогемов и ресурсы для прокачки персонажей. В обновлении 5.0 также можно будет бесплатно получить нового четырёхзвёздочного героя — Качину.

HoYoverse также увеличили награды за прохождение новой главы сюжета в версии 5.0 (500 примогемов), тестового режима персонажей и различных ивентов в новом регионе Натлане.

Другие подробности со стрима, в том числе переработанную систему баннеров и другие награды можно увидеть в отдельном материале.

Материалы по теме
Что нужно знать про обновление 5.0 для Genshin Impact — детали со стрима разработчиков
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android