Инсайдер раскрыл, из какой вселенной будет Доктор Дум в исполнении Роберта Дауни-младшего

Роберт Дауни-младший сыграет Доктора Дума. Эта новость по-настоящему всех ошарашила, поскольку подобного исхода вряд ли кто-то ожидал. Инсайдер Даниэль Рихтман раскрыл, из какой вселенной будет сам персонаж.

По его словам, Доктор Дум будет родом из вселенной новой Фантастической четвёрки. Как уже известно, в новой ленте про самую известную семью Marvel покажут альтернативную основной киновселенной вселенную. Именно оттуда прибудет Дум.

Вероятно, после каких-то действий Фантастическая четвёрка попадёт в главную киновселенную, а вместе с ними и Доктор Дум в исполнении Дауни-младшего.

Премьера «Фантастической четвёрки» состоится 25 июля 2025 года. Фильм станет первой лентой шестой фазы киновселенной Marvel.