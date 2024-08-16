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Инсайдер раскрыл, из какой вселенной будет Доктор Дум в исполнении Роберта Дауни-младшего

Инсайдер раскрыл, из какой вселенной будет Доктор Дум в исполнении Роберта Дауни-младшего
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Роберт Дауни-младший сыграет Доктора Дума. Эта новость по-настоящему всех ошарашила, поскольку подобного исхода вряд ли кто-то ожидал. Инсайдер Даниэль Рихтман раскрыл, из какой вселенной будет сам персонаж.

По его словам, Доктор Дум будет родом из вселенной новой Фантастической четвёрки. Как уже известно, в новой ленте про самую известную семью Marvel покажут альтернативную основной киновселенной вселенную. Именно оттуда прибудет Дум.

Вероятно, после каких-то действий Фантастическая четвёрка попадёт в главную киновселенную, а вместе с ними и Доктор Дум в исполнении Дауни-младшего.

Премьера «Фантастической четвёрки» состоится 25 июля 2025 года. Фильм станет первой лентой шестой фазы киновселенной Marvel.

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