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Николас Кейдж сыграет Джона Мэддена — тренера, который стал лицом серии игр Madden NFL

Николас Кейдж сыграет Джона Мэддена — тренера, который стал лицом серии игр Madden NFL
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По данным издания Deadline, Николас Кейдж, известный по «Знамению», «Призрачному гонщику» и «Сокровищу нации», сыграет Джона Мэддена. Это известный тренер по американскому футболу, который подарил своё имя серии игр Madden NFL.

Кейдж сыграет Мэддена в одноимённом биографическом фильме. Его режиссёром и сценаристом выступит Дэвид О. Расселл. Изначально Мэддена должен был сыграть Уилл Феррелл, но планы изменились, а роль отдали Кейджу.

Помимо тренерства, Джон также прославился как известный комментатор Национальной футбольной лиги США. Мэдден установил рекорд в качестве самого молодого наставника, выигравшего Супербоул, — в возрасте 42 лет с командой «Окленд Рэйдерс».

Производством проекта займётся студия Amazon MGM. Даты выхода у картины нет.

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