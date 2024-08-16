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Завершились съёмки пятого и финального сезона сериала «Ты»

Завершились съёмки пятого и финального сезона сериала «Ты»
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В конце марта начался съёмочный процесс пятого и финального сезона сериала «Ты». Сегодня объявили о завершении его производства — съёмки заняли чуть меньше полугода.

Пятый сезон завершит историю Джо, начатую ещё в первом сезоне. Четвёртый сезон, кстати, зрители приняли довольно тепло.

Сериал «Ты» рассказывает о серийном убийце по имени Джо Голдберг, который преследует девушек, втирается к ним в доверие, а потом сурово расправляется. Действие каждого сезона разворачивалось в разных местах: от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса и Парижа. В четвёртом сезоне Джо сбегает в Лондон и берёт себе личность преподавателя литературы.

В каких реалиях развернётся пятый сезон, неизвестно. Об этом наверняка станет известно позже.

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