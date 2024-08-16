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Кейтлин Дивер, играющую Эбби в сериале The Last of Us, предоставили усиленную охрану

Кейтлин Дивер, играющую Эбби в сериале The Last of Us, предоставили усиленную охрану
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Изабелла Мерсед, которая играет Дину во втором сезоне сериала The Last of Us, рассказала, что Кейтлин Дивер пришлось усилить охрану на съёмочной площадке.

Это связано с тем, что Дивер играет Эбби. Во второй игровой части The Last of Us Эбби выступает в качестве антагониста и одновременно протагониста. А ещё Эбби становится виновной в смерти Джоэла, поэтому во время выхода сиквела её уже сильно возненавидели.

По словам Мерсед, люди не понимают, что Эбби не существует в реальности. Ради безопасности Дивер получила усиленную охрану.

Есть люди, которые действительно ненавидят Эбби. Просто напомню, что её не существует в реальности. И тогда Кейтлин пришлось предоставить дополнительную охрану из службы безопасности во время съёмок.

Второй сезон The Last of Us выйдет в 2025 году.

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