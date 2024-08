Кейтлин Дивер, играющую Эбби в сериале The Last of Us, предоставили усиленную охрану

Изабелла Мерсед, которая играет Дину во втором сезоне сериала The Last of Us, рассказала, что Кейтлин Дивер пришлось усилить охрану на съёмочной площадке.

Это связано с тем, что Дивер играет Эбби. Во второй игровой части The Last of Us Эбби выступает в качестве антагониста и одновременно протагониста. А ещё Эбби становится виновной в смерти Джоэла, поэтому во время выхода сиквела её уже сильно возненавидели.

По словам Мерсед, люди не понимают, что Эбби не существует в реальности. Ради безопасности Дивер получила усиленную охрану.

Есть люди, которые действительно ненавидят Эбби. Просто напомню, что её не существует в реальности. И тогда Кейтлин пришлось предоставить дополнительную охрану из службы безопасности во время съёмок.

Второй сезон The Last of Us выйдет в 2025 году.