«Шикарное и пугающее зрелище»: зрители остались в восторге от фильма «Чужой: Ромул»

Вчера появились рецензии критиков на фильм «Чужой: Ромул». Журналисты остались в восторге от ленты, называя её отличным и атмосферным хоррором в духе первых фильмов франшизы. Сейчас появились полноценные отзывы от аудитории.

Пользовательский рейтинг на сайте Rotten Tomatoes составляет 89% свежести. Посмотревшие остались от картины в полном восторге. Отмечают, что у Феде Альвареса получился жуткий фильм ужасов, который пугает своей атмосферой и страшными звуками.

Обязательно к просмотру, идеальное новое дополнение к франшизе «Чужой».

Фантастические декорации, потрясающая партитура, много ностальгии и отличная игра актёров. Мне очень понравилось! Шикарное и пугающее зрелище.

Звуковое оформление и визуальные эффекты были феноменальными. Фильм начался очень сильно и всё время держал в напряжении. Хотя от парочки сцен я не остался в восторге. Но в целом фильм отличный!

Премьера картины в мировом прокате состоялась сегодня. Официального проката ленты в России не будет.