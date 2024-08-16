Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
CS 2. IEM Cologne 2024. Четвертьфинал
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Шикарное и пугающее зрелище»: зрители остались в восторге от фильма «Чужой: Ромул»

«Шикарное и пугающее зрелище»: зрители остались в восторге от фильма «Чужой: Ромул»
Аудио-версия:
Комментарии

Вчера появились рецензии критиков на фильм «Чужой: Ромул». Журналисты остались в восторге от ленты, называя её отличным и атмосферным хоррором в духе первых фильмов франшизы. Сейчас появились полноценные отзывы от аудитории.

Пользовательский рейтинг на сайте Rotten Tomatoes составляет 89% свежести. Посмотревшие остались от картины в полном восторге. Отмечают, что у Феде Альвареса получился жуткий фильм ужасов, который пугает своей атмосферой и страшными звуками.

Обязательно к просмотру, идеальное новое дополнение к франшизе «Чужой».
Фантастические декорации, потрясающая партитура, много ностальгии и отличная игра актёров. Мне очень понравилось! Шикарное и пугающее зрелище.
Звуковое оформление и визуальные эффекты были феноменальными. Фильм начался очень сильно и всё время держал в напряжении. Хотя от парочки сцен я не остался в восторге. Но в целом фильм отличный!

Премьера картины в мировом прокате состоялась сегодня. Официального проката ленты в России не будет.

Материалы по теме
Расписание выхода сериалов Marvel: от «Сорвиголовы» до «Человека-паука»
Расписание выхода сериалов Marvel: от «Сорвиголовы» до «Человека-паука»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android