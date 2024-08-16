По данным издания Hi-Tech Mail.ru, в России подешевел один из самых популярных смартфонов Apple — iPhone 13. Цена на него опустилась на 30%.

iPhone 13 по состоянию на август этого года можно купить в России дешевле 55 тыс. рублей, что на 30% дешевле, чем при старте продаж. Некоторые продают гаджет даже менее чем за 50 тыс. рублей.

Когда iPhone 13 появился в России в сентябре 2021 года, его рекомендованная розничная цена составляла около 80 тыс. рублей. Цена упала в среднем на 30%, а в отдельных случаях даже больше.

Падение цены смартфона Apple связано с падением спроса. Чтобы гаджеты охотнее разбирали, их продают за сниженную цену. Притом это касается не только iPhone 13 — на другие iPhone цены тоже снижают.