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Состоялась мировая премьера фильма «Чужой: Ромул»

Состоялась мировая премьера фильма «Чужой: Ромул»
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Сегодня в кинотеатрах всего мира состоялась премьера фильма «Чужой: Ромул». Официального проката в России не будет, но лента должна добраться до кинотеатров страны позже.

Фильм рассказывает историю исследовательской станции «Ромул» корпорации «Вейланд-Ютани», заброшенной сотни лет назад. Группа из шести человек во главе с девушкой Рейн и её братом-андроидом Энди отправится в путешествие с целью добыть давно потерянное оборудование и нажиться на нём. К своему несчастью, им предстоит встретиться и сразиться с инопланетными кровожадными созданиями — Чужими.

Ленту снял Феде Альварес. Главные роли в проекте сыграли Кейли Спэни, Изабела Монер, Арчи Рено, Спайк Ферн и другие. От картины остались в восторге как зрители, так и критики.

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