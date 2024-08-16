Состоялась мировая премьера фильма «Чужой: Ромул»

Сегодня в кинотеатрах всего мира состоялась премьера фильма «Чужой: Ромул». Официального проката в России не будет, но лента должна добраться до кинотеатров страны позже.

Фильм рассказывает историю исследовательской станции «Ромул» корпорации «Вейланд-Ютани», заброшенной сотни лет назад. Группа из шести человек во главе с девушкой Рейн и её братом-андроидом Энди отправится в путешествие с целью добыть давно потерянное оборудование и нажиться на нём. К своему несчастью, им предстоит встретиться и сразиться с инопланетными кровожадными созданиями — Чужими.

Ленту снял Феде Альварес. Главные роли в проекте сыграли Кейли Спэни, Изабела Монер, Арчи Рено, Спайк Ферн и другие. От картины остались в восторге как зрители, так и критики.