Актриса Холли Берри за свою карьеру сломала не менее 10 костей

В недавней беседе с журналистом The Hollywood Reporter актриса Холли Берри рассказала, что за свою карьеру сломала не менее 10 костей.

Все физические травмы Холли получила из-за трюков или неудачных падений. Так или иначе, актриса понимает, что это неотъемлемая часть её работы и работы в киноиндустрии.

Давайте перечислим. Я ломала руку, дважды ломала рёбра — один раз два ребра, в другой раз — три ребра. Добавьте сюда сломанный копчик, сломанные два пальца на ноге и средний палец на руке.

По словам Берри, за время работы её как минимум трижды нокаутировали. При каких обстоятельствах это произошло, актриса, впрочем, не уточнила.

Берри известна ролью Шторм в фильмах про Людей Икс, ролью Женщины-кошки, а также образами в лентах «Облачный атлас», «То, что мы потеряли» и других.