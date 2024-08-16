Мультфильм «Коралина в Стране Кошмаров» вряд ли получит сиквел

В недавнем интервью режиссёр мультфильма «Коралина в Стране Кошмаров» Генри Селик рассказал, что у него нет планов на продолжение проекта.

Вернее, планы на сиквел были и какая-то работа даже велась, но в итоге это ни к чему не привело. По словам Селика, он бы хотел подарить фанатам сиквел, но строить каких-то даже примерных прогнозов режиссёр пока что не может.

Несколько раз все планы почти реализовались. Я бы хотел надеяться, что всё ещё может получиться, но у меня нет никаких прогнозов.

«Коралина в Стране Кошмаров» — кукольный мультипликационный фильм, снятый по детской повести Нила Геймана «Коралина» на студии в 2008 году. Мультфильм был выпущен в прокат 5 февраля 2009 года, после мировой премьеры на Портлендском международном кинофестивале.