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В Fortnite стартовал сезон по мотивам Marvel

В Fortnite стартовал новый сезон — «Властитель Дум», который полностью посвящён вселенной Marvel. В боевой пропуск входят исключительно персонажи комиксов: Воитель, Джоунси Капитан Америка, Мистерио, Гвенпул, Эмма Фрост, Баномаха, Чёрная пантера (Шури) и Доктор Дум — последнего добавят через месяц.

Карта королевской битвы тоже преобразилась: там появился замок Виктора фон Дума, тюрьма «Рафт», деревня Думштадт и ещё несколько достопримечательностей, включая локации по мотивам «Фантастической четвёрки».

Вдобавок игроки теперь смогут находить обмундирование супергероев, которое можно использовать в бою, — это щит Капитана Америка, доспехи Воителя, парные пистолеты-пулемёты Гвенпул и магические перчатки Доктора Дума. В течение сезона должны добавить ещё несколько предметов героев.

Видео доступно на YouTube-канале Fortnite RU. Права на видео принадлежат Epic Games.