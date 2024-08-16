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Второй сезон сериала «Что делать женщине, если…» стартует 26 августа

Второй сезон сериала «Что делать женщине, если…» стартует 26 августа
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Онлайн-кинотеатр Okko объявил, что второй сезон сериала «Что делать женщине, если…» начнёт выходить с 26 августа. Вместе с датой релиза показали и новый трейлер свежего сезона проекта.

Сценаристом второго сезона выступает Александра Цыпкин. В касте: Елена Лядова, Гоша Куценко, Агриппина Стеклова, Антон Филипенко, Александр Робак, Макар Хлебников, а также новые персонажи, которых сыграли Елена Николаева и Игорь Верник.

В продолжении адвокат Анна, которая так и не смогла выбрать из двух претендентов на своё сердце в первом сезоне, «сконцентрируется на сыне и проблемах его молодой семьи».

Видео доступно на YouTube-канале «Онлайн-кинотеатр Okko». Права на видео принадлежат Okko.

Режиссёром-постановщиком второго сезона запутанной истории современных отношений вновь выступил Алексей Кузмин-Тарасов.

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