Неанонсированная игра Valve получила русский перевод

Тестирование новой игры Valve под названием Deadlock идёт полным ходом. На этой неделе пользователи обратили внимание, что неанонсированный шутер компании получил официальный русский перевод.

Разработчики полностью перевели главное меню, имена всех персонажей, их описания и названия способностей. Будет ли в игре предусмотрена русская озвучка, пока неизвестно. При этом официально Valve не анонсировала тайтл и нигде не упоминала о работе над ним.

Deadlock — это командный онлайн-шутер, в котором игроки будут сражаться персонажами с уникальными способностями и характеристиками (как в Valorant или Overwatch). Что касается сеттинга, то он сочетает фэнтези и стимпанк, причём внешний вид героев будет напоминать дизайн персонажей из Dota 2.

Дата выхода Deadlock пока не раскрывается.

Русифицированный интерфейс

Фото: Valve

Фото: Valve

Фото: Valve

Фото: Valve