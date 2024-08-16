Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
CS 2. IEM Cologne 2024. Четвертьфинал
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Холоп из Парижа»: французский ремейк «Холопа» выйдет 12 сентября в России — трейлер

«Холоп из Парижа»: французский ремейк «Холопа» выйдет 12 сентября в России — трейлер
Аудио-версия:
Комментарии

Кинокомпания Central Partnership опубликовала дебютный трейлер фильма «Холоп из Парижа» — это ремейк российской комедии с Милошем Биковичем. Премьера в кинотеатрах страны состоится 12 сентября.

Видео доступно на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат SND Films.

Лента расскажет о Луи – избалованном мажоре, который всё свое время развлекается в клубах, безостановочно тратя деньги своего отца. Устав от выходок сына, родитель решает преподать ему урок: он заставляет Луи поверить, что тот перенёсся примерно на три с половиной столетия назад. Попрощавшись с роскошью и современными удобствами, Луи приходится обменять их на вёдра и тряпки.

В актёрский состав вошли Одран Катин, Кад Мерад, Кловис Корнийяк, Изабель Карре, Джейд Педри, Марк Ризо и другие. Режиссёрами и сценаристами выступили Александр Шарло и Франк Манье.

Материалы по теме
Фильм «Бордерлендс» удивил только своей посредственностью
Фильм «Бордерлендс» удивил только своей посредственностью
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android