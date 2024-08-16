«Холоп из Парижа»: французский ремейк «Холопа» выйдет 12 сентября в России — трейлер

Кинокомпания Central Partnership опубликовала дебютный трейлер фильма «Холоп из Парижа» — это ремейк российской комедии с Милошем Биковичем. Премьера в кинотеатрах страны состоится 12 сентября.

Видео доступно на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат SND Films.

Лента расскажет о Луи – избалованном мажоре, который всё свое время развлекается в клубах, безостановочно тратя деньги своего отца. Устав от выходок сына, родитель решает преподать ему урок: он заставляет Луи поверить, что тот перенёсся примерно на три с половиной столетия назад. Попрощавшись с роскошью и современными удобствами, Луи приходится обменять их на вёдра и тряпки.

В актёрский состав вошли Одран Катин, Кад Мерад, Кловис Корнийяк, Изабель Карре, Джейд Педри, Марк Ризо и другие. Режиссёрами и сценаристами выступили Александр Шарло и Франк Манье.