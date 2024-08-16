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Исследование: большинство россиян хранят свои смартфоны в качестве запасных

Исследование: большинство россиян хранят свои смартфоны в качестве запасных
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По информации издания Mobiltelefon, большинство россиян хранят старые телефоны в качестве запасных. Сайт выяснил, как жители России используют свои прошлые устройства.

После приобретения нового смартфона пользователи зачастую предпочитают продавать устройства на вторичном рынке, чтобы вернуть хотя бы часть его стоимости — так поступает 36% опрошенных. Примерно 26% респондентов отдают старые гаджеты членам семьи.

Интересно, что всего 1% опрошенных сдают старые смартфоны в переработку. При этом говорится, что выбрасывать старую технику просто так не рекомендуется, так как аккумуляторы и корпуса смартфонов содержат вредные для окружающей среды вещества, из-за чего гаджеты необходимо правильно утилизировать.

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