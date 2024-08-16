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77% жителей России недовольны замедлением YouTube — опрос

77% жителей России недовольны замедлением YouTube — опрос
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Издание Sostav поделилось результатами опроса коммуникационного агентства Win2Win Communications. Из него стало известно, что 77% жителей России недовольны замедлением YouTube. Многие из пользователей площадки ежедневно посещали её для получения информации, обучения и развлечения.

При этом всего 13,5% респондентов используют методы обхода замедления для доступа к YouTube. Также опрошенные жители страны ответили, на какие платформы перейдут в случае полной блокировки сервиса. 27% выберут для просмотра роликов «Телеграм», 25% — RuTube, 23% — «Дзен», а 17% предпочтут «VK Видео».

Напомним, масштабное замедление скорости работы YouTube в России началось с конца июля. После этого множество пользователей «десктопной» версии сервиса столкнулись с кипой проблем, но мобильную связь ситуация не затронула.

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