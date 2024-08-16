Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
CS 2. IEM Cologne 2024. Четвертьфинал
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Epic Games признала, что эксклюзивные игры для EGS были провалом

Epic Games признала, что эксклюзивные игры для EGS были провалом
Аудио-версия:
Комментарии

Глава Epic Games Тим Суини в рамках выпуска мобильной версии Epic Games Store пообщался с прессой, где его спросили про будущее магазина для ПК и планах на дальнейший рост.

Суини, к удивлению журналистов, открыто рассказал о том, что покупка эксклюзивных игр, за что Epic Games активно критиковали практически все, не принесла нужных плодов — редкие крупные эксклюзивы показали себя хорошо, но в целом программа оказалась провальной.

Куда эффективней оказалась программа по еженедельной раздаче бесплатных игр. Суини подчеркнул два важных момента. Во-первых, ему нравится платить напрямую разработчикам игр, а не корпоративным рекламным агентствам, вроде того же Google. Во-вторых, раздача бесплатных игр оказалась примерно в четыре раза дешевле, чем работа с таргетинговой рекламой.

Материалы по теме
Спустя четыре года Fortnite вернулась на iOS, но пока только в Европе
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android